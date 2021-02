Foggia, camion impazzito distrugge 8 auto in sosta e fugge: è caccia al pirata della strada

FOGGIA - Camion impazzito distrugge 8 auto in sosta a Foggia e si da alla fuga.

È successo ieri notte in pazza Caduti sul Lavoro ad angolo con via Trieste.

Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, poco dopo le 22, un camion (di cui non possiamo fornire la descrizione) ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro alcuni veicoli in sosta.

Sono in tutto 8 le auto rimaste danneggiate dall'urto alcune delle quali in modo grave. Fortunatamente non ci sono feriti.

Adesso è caccia al pirata della strada.