Foggia, banditi scatenati: figlio titolare bar ferito al volto durante colluttazione

FOGGIA - Banditi in azione, intorno alle 14, in via Guido d’Orso, angolo con via D’Acquisto. Ad essere preso di mira è stato il bar «Gocce di Caffè». Il figlio del titolare, un uomo di 38 anni è stato aggredito da 3 malviventi che, pare, non hanno esitato a usare violenza colpendolo in pieno volto con un oggetto contundente. A terra sono ben visibili tracce di sangue.

I banditi, con il volto travisato, sono poi fuggiti ma non è ancora chiaro se siano riusciti a portare a termine il colpo, arraffando i soldi presenti in cassa. Sta di fatto che il malcapitato 38enne è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. Non si conosce ancora la gravità delle ferite

Sul luogo della rapina sono giunti anche Polizia e Carabinieri per avviare le ricerche dei malviventi.