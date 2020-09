Foggia, banditi scatenati: titolare bar ferito al volto

FOGGIA - Banditi in azione, intorno alle 14, in via Guido d’Orso, angolo con via D’Acquisto. Ad essere preso di mira è stato il bar «Gocce di Caffè». Il titolare è stato aggredito dai malviventi che, pare, non hanno esitato a usare violenza colpendolo in pieno volto con un oggetto contundente.