Salvini In Puglia, a Foggia il sindaco Landella «furioso» passa alla Lega

FOGGIA - Il colpo di scena era dietro l’angolo. Il sindaco Franco Landella, una vita in Forza Italia, ha oggi ufficializzare l’abbandono del suo partito e l’adesione alla Lega di Salvini. Un passaggio che dovrebbe chiudure una lunga stagione di rancori e dissidi di ordine politico direttamente collegati alla mancata candidatura della cognata di Landella, ovvero Micaela Di Donna, fondatrice di Forza Italia, prima dei non eletti al Consiglio regionale nelle elezioni di cinque anni fa e con un risultato elettorale tutt’altro che disprezzabile alle politiche di due anni fa tenuto conto dell’effetto Cinquestelle a Foggia come nel resto del Paese.

La mancata candidatura della Di Donna, sia in Forza Italia, sia in Fratelli d’Italia e nella stessa Lega dopo un sondaggio avvenuto qualche settimana fa, è stato registrato da Landella come un affronto di carattere personale.

Ecco spiegata la decisione di restare nell’arcipelago del centrodestra ma di prendere un’altra strada anche se si attende l’ufficializzazione di oggi. Ma non potrebbe essere altrimenti, se è vero che il leader nazionale della Lage, Matteo Salvini, è ogi arrivato a Palazzo di città (VEDI LE FOTO DI MAIZZI) per una manifestazione di ordine politico e che lo stesso sindaco Landella ha fissato una conferenza stampa trenta minuti dopo. Insomma, ci sono tutti gli indizi che portano l’attuale sindaco di Foggia verso il lido della Lega.

Bisogna capire se con Landella si schiereranno o meno almeno nove consiglieri comunali che hanno aderito - almeno ufficiosamente - alla posizione del sindaco.

Con questa decisione è evidente che sfuma definitivamente l’ipotesi di un passaggio di Landella e della sua truppa nell’arcipelago del centrosinistra con il presidente Emiliano. Le trattative non sono mancate - anche con esponenti romani del Partito democratico - per una adesione non diretta ma collaterale attraverso un movimento politico. Troppo poco tempo per realizzare questa fusione.

Sta di fatto che invece la decisione di Landella è soprattutto contro Forza Italia, il partito che lo ha visto crescere, e che oggi è in dissonanza con il primo cittadino di Foggia.

Nel corso della conferenza di oggi inoltre si comprenderà se la decisione di Landella - che ripetiamo va comunque ufficializzata - comporterà o meno anche un rimpasto nell’esecutivo di Palazzo di città. In questi casi non è escluso che il rimpasto possa esserci dopo l’approvazione in consiglio comunale della manovra di bilancio e delle linee programmatiche.

Tra le altre ipotesi che pure circolano alla vigilia dell’arrivo di Salvini a Palazzo di città e della conferenza domenicale del sindaco, anche quella delle dimissioni del sindaco (ci sarabbero poi venti giorni per ritirarle) per favorire un chiarimento di ordine politico che a questo punto verrebbe sollecitato anche dal candidato presidente del centrodestra, Fitto, tutt’altro che propenso ad affrontare una campagna elettorale con le lacerazioni ed i rancori nell’amministrazione di Palazzo di città.