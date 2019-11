Foggia, sposi festeggiano girando in barca per le vie della città, Pio e Amedeo commentano: «Sì, lo scoglio!»

Una giornata indimenticabile per una coppia di sposi a Foggia, Samuel e Giorgia, che ricorderanno sia il loro matrimonio, ma anche la «fama» che sta regalando loro in queste ore. I due, infatti, hanno scelto un modo davvero bizzarro per sposarsi, solcando le vie del capoluogo dauno a bordo di una barca. E indubbiamente chi ha assistito all'arrivo degli sposini, a bordo del natante trainato da un'auto, non ha perso tempo per scattare foto e condividerle sui social. La notizia è arrivata anche alle orecchie di Pio e Amedeo, duo comico foggiano, che non hanno perso tempo a condividere gli scatti e a commentarli a modo loro... «Sì, lo scoglio!», «Sono già pronti per la crociera», «Finché mare non vi separi». Auguri e Viva gli sposi!