Il Lecce blinda il secondo posto in campionato. Martedì sfida a Terni

LECCE - L'1-0 ottenuto ieri dal Lecce, per il 32° turno della serie B, assume un valore doppio ai fini della classifica. Completata la giornata, specie alla luce dell'inaspettato stop del Monza a Como (2-0), il club giallorosso blinda infatti la seconda posizione, ad un punto di distacco dalla capolista Cremonese (ieri bloccata sul pari casalingo dalla Reggina) e con un punto di vantaggio sul Pisa, terzo, surclassato per 5-1 dal Benevento in versione outsider. Una vittoria leccese (di marca Coda, 100° sigillo in carriera) che, oltre ad essere stata ritrovata dopo un mese di soli pareggi, permette alla formazione di Baroni di rinvigorire le credenziali di cacciatrice della serie A a sei giornate dalla fine.

Non c'è tempo di fiatare però per il Lecce che martedì 5 aprile, alle ore 19, è atteso dal turno infrasettimanale in casa della Ternana che, ieri, ha sbancato per 2-1 il rettangolo di gioco del Cittadella, in un affare nel «guado» della classifica. La formazione di Baroni è dunque chiamata da un nuovo sforzo finalizzato a capitalizzare il «patrimonio» dell'alta classifica. La capolista Cremonese affronterà in casa la quintultima della B Alessandria, mentre la terza Pisa ospita la quinta Brescia.

I RISULTATI - Il 32° turno della B: Alessandria-Spal 2-2, Ascoli-Pordenone 1-0, Cittadella-Ternana 1-2, Cosenza-Parma 1-3, Cremonese-Reggina 1-1, Lecce-Frosinone 1-0, Benevento-Pisa 5-1, Brescia-Vicenza 2-0, Como-Monza 2-0, Crotone-Perugia 1-1-1.

LA CLASSIFICA - Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza, Brescia 57; Benevento 54; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 47; Cittadella, Reggina, Ternana, Como 44; Parma 42; Spal 33; Alessandria 26; LR. Vicenza, Cosenza 24; Crotone 20; Pordenone 14.

LA PROSSIMA - Il 33° turno della B (5/6 aprile): Cremonese-Alessandria, Pordenone-Frosinone, Reggina-Benevento, Spal-Cosenza, Ternana-Lecce, Parma-Como, Cittadella-Perugia, LR. Vicenza-Crotone, Monza-Ascoli, Pisa-Brescia.