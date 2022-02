Calcio, quattro gol e tante emozioni nel derby Foggia-Bari

FOGGIA - Gli scatti salienti di Foggia-Bari (nelle foto di Maizzi) in un match ricco di emozioni. Alle reti di Curcio e Merola del Foggia, ha risposto il Bari con Cheddira e Mallamo. Poi tanta pioggia che non ha frenato la lotta in campo tra due squadre che hanno tentato di superarsi a vicenda, ma si son dovute accontentare solo di un punto. Due a due il risultato finale nel derby pugliese della serie C di calcio.