Brindisi, «Paradiso Urban Art»: le facciate dei palazzi ridipinte dagli artisti

L’obiettivo è quello di trasformare il quartiere Paradiso di Brindisi in un cantiere artistico a cielo aperto. In questi giorni è in corso un progetto pilota per interventi di arte all'interno del quartiere, voluto e ideato da Arca Nord Salento, grazie alla fondamentale intesa dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, instretta sinergia con Teatro Pubblico Pugliese, Polo Biblio-Museale di Brindisi, BJCEM (Biennale dei Giovani Artisti Europei e del Mediterraneo), Comune di Brindisi e con il coordinamento sul campo dell'impresa sociale ImmaginAbile. Un progetto partecipato di riqualificazione che coinvolge la comunità attraverso interventi, incontri e laboratori artistici, grazie al quale si punta alla realizzazione di due opere monumentali su altrettante facciate di palazzi Arca Nord. Gli artisti coinvolti in questa fase pilota del progetto saranno il triestino Mattia Campo dall'Orto e il brindisino di stanza a Milano Andrea Sergio, in arte Mr. Wany. Il loro compito sarà quello di dialogare con gli abitanti del quartiere per capirne le istanze e gli umori che li guideranno nella realizzazione delle due opere. Mattia Campo dall’Orto ha già iniziato il suo murales: una grande fetta d’anguria, con tanti libri al posto dei semi. E ai piedi del frutto, un bambino che legge, momento di riflessione e raccoglimento, un invito alle giovani generazioni rispetto al piacere della lettura, dispositivodi conoscenza e crescita. «La vera protagonista è la voglia di scoprire, di conoscersi, di dedicarsi del tempo in pace con ciò che ci circonda... in poche parole, il desiderio di crescere», suggerisce l’artista a proposito di questo lavoro intitolato Mid Summer Pages. Il progetto dell’opera è emerso in seguito a un periodo in cui l’artista ha incontrato la comunità locale, confrontandosi con i cittadini rispetto a desideri, ricordi, prospettive e visioni. Un lavoro di comunità e di riappropriazione della propria identità e del senso di appartenenza a un luogo dal passato difficile, dal presente incerto, ma pieno di voglia di riscatto e aspettative per il futuro. Le palazzine Arca Nord del Paradiso, per molti simbolo di un passato e di uno stigma legato alla malavita organizzata, in particolare al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, segnano nell’immaginario collettivo l’arrivo nel Salento, sia percorrendo in auto la Statale 16, sia atterrando nel vicino aeroporto “Papola - Casale”. Un occhio di riguardo sarà dato all'inclusione sociale e all'accessibilità alla cultura, grazie alla realizzazione di due mappe tattili che saranno poste nelle aree antistanti alle facciate dipinte dagli artisti e permetteranno la lettura delle opere e della loro descrizione da parte di persone non vedenti e ipovedenti. Un ulteriore valore aggiunto reso possibile dal progetto MAPabile© che segue criteri di Universal Access e Design for All. Paradiso Urban Art è un intervento autonomo rispetto al bando sulla street art recentemente lanciato da Regione Puglia, ma ne rispecchia totalmente la mission e la strategia sistematica attraverso il coinvolgimento attivo degli artisti per la creazione di opere capaci di leggere i mutamenti sociali, culturali e antropologici dei quartieri delle città. Nato nell’ambito della «Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale»: azione Valorizzazione del Quartiere Paradiso di Brindisi, il progetto si inserisce nel più ampio intervento FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV «Turismo, cultura e valorizzazione».