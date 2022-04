Andria, via libera alla rotatoria per il borgo Montegrosso

ANDRIA - Accesso al borgo di Montegrosso tramite una rotatoria e apertura della Sp2 entro il mese di aprile. Arriva una possibile svolta sulla vicenda che da mesi ruota attorno alla Strada Provinciale ex 98 che collega Andria a Canosa di Puglia.

Una fumata bianca, potremmo dire, visto lo stallo che per settimane ha interessato la nuovissima arteria stradale. I lavori sono terminati da tempo, un intervento durato circa sei anni per un valore complessivo di 28 milioni di euro. A tenere banco era proprio lo svincolo per Montegrosso che nel progetto iniziale non era previsto. Un tema che ha sollevato non poche polemiche fra i residenti della frazione andriese e alcune aziende del territorio.

Venerdì scorso si è tenuto in Prefettura Bat l’incontro decisivo. Al tavolo erano presenti la Provincia Barletta-Andria-Trani, il comune di Andria, la ditta esecutrice dei lavori ed i residenti di Montegrosso. Secondo quanto emerso, il pezzo di cantiere attorno alla borgata verso Canosa, circa 500 metri, sarà stralciato dal collaudo dell’opera complessiva. Così facendo si provvederà alla sistemazione della rotatoria provvisoria di accesso al borgo. Quanto all’intera Sp2 riammodernata, il collaudo sarà effettuato entro questo mese, rendendola così funzionante a tutti gli effetti. Una vera e propria svolta vista i numerosi disagi legati allo stato in cui versano le complanari tra restringimenti, deviazioni e buche pericolose sull’asfalto. Condizioni ai limiti della sicurezza per la corposa viabilità dell’Andria-Canosa. Un passo avanti tanto atteso che permetterà di utilizzare i nuovissimi 9 chilometri di strada, mentre i disagi - comunque ridimensionati - resteranno nei 500 metri in prossimità dello svincolo per Montegrosso. In questo breve tratto si proseguirà con le opere, con la progettazione e con il finanziamento della soluzione alternativa per l’accesso al borgo. Per far questo saranno intercettati nuovi fondi. Sempre secondo quanto emerso dall’incontro di venerdì scorso al palazzo di Governo di Barletta, non è da escludere che quella rotatoria provvisoria possa diventare definitiva, ma è troppo presto per dirlo viste le possibili criticità di natura burocratica che potrebbero verificarsi. Ciò che conta, ad ora, è la notizia che la Sp2 verrà presto utilizzata e senza rinunciare all’uscita per Montegrosso. Tanta la soddisfazione da parte del comune di Andria e la Provincia Bat.

Una vittoria, allo stesso tempo, per i residenti del borgo andriese che sin da subito hanno preso una netta posizione sulla vicenda. Impensabile un progetto che non tenesse conto di Montegrosso, uno dei Borghi già inserito tra quelli più belli d’Italia e della salute. Ora bisognerà solo attendere, sperando che la scadenza del mese di aprile venga effettivamente rispettata. La Sp2 è pronta a diventare uno snodo cruciale per la viabilità della Bat e, più in generale, del nord barese. L’ex 98, nel tratto fra Andria e Canosa di Puglia, rappresentata infatti un collettore importantissimo tra le province di Bari e Foggia. Dopo 6 anni di attesa, forse, siamo giunti alla svolta decisiva.