Andria, crolla palazzina: salvata anziana, ferito gravemente vigile del fuoco

Sfiorata la tragedia questa sera ad Andria. Intorno alle 20, la palazzina di via Pisani 27, è collassata su se stessa. Il pronto intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine ha permesso di portare in salvo una anziana che abitava al primo piano rimasta lievemente ferita.

Nelle operazioni di primo intervento, però, ha avuto la peggio un vigile del fuoco, colpito alla testa da un grosso tufo staccatosi dal balcone. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Andria ma non è in pericolo di vita.

La zona è stata transennata, sul posto sono intervenuti i carabinieri e tecnici del Comune, nonché altre squadre dei vigili del fuoco e di pronto intervento di Enel e gas. Sono in corso sopralluoghi e verifiche per accertare eventuali altri situazioni di pericolo. Tutta la strada è stata messa in sicurezza.

Secondo quanto si è appreso, il crollo potrebbe essere stato causato da alcuni lavori di demolizione di un edificio attiguo: ciò avrebbe fatto venir meno un sostegno determinando così il collassamento della struttura.

IL VIDEO