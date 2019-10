Trani, tenta furto rame da ex stabilimento conservazione mitili: arrestato

I carabinieri di Trani (Bt) hanno arrestato un 51enne disoccupato con precedenti, C.G., sorpreso all'interno di un ex deposito di confezionamento dei mitili in via Lungomare Colombo, mentre rubava il rame contenuto nelle celle frigorifere.

I militari hanno notato movimenti sospetti anche perché lo stabilimento doveva essere chiuso, in quanto sottoposto a procedura fallimentare, mentre dall'interno venivano rumori di ferraglia. Perciò hanno fatto irruzione e hanno sorpreso l'uomo che smontava uno dei motori delle macchine. Il disoccupato ha tentato di fuggire da una finestra, ma un altro militare l'ha bloccato, sventando anche il furto. Il materiale è stato restituito al proprietario e l'uomo sottoposto agli arresti domiciliari.