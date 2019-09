Trani, le aule non bastano: si fa lezione al pianterreno senza luce né lavagna, genitori indignati

Inizio turbolento del nuovo anno scolastico nel Barese. Dopo la notizia del preside che alla scuola media Duse, a San Girolamo, Bari, ha dovuto cedere il suo ufficio per accogliere nuove aule, visto il sovraffollamento, questa mattina gli studenti delle prime classi del Liceo Classico De Sanctis di Trani (Bt), sezioni A e B, sono arrivati a scuola e sono stati accolti da un'«amara» sorpresa. Infatti sono state loro assegnate come aule i locali ubicati al di fuori dell'ingresso dell'edificio, al pianterreno, adiacenti ai negozi sulla strada, senza lavagna, campanella, né luce. Locali che, secondo i tanti genitori delusi da questa vicenda, sono sicuramente non a norma, e comunque sono «lesivi della dignità degli studenti che hanno scelto con tanto entusiasmo questo liceo, e sono usciti tristi perché si sentono emarginati dagli ambienti scolastici, senza possibilità di socializzare», come riferisce una mamma. A quanto pare quelle aule le avrebbero dovute occupare gli iscritti all'indirizzo di Scienze Umane, ma non è stato così. Una vicenda che, sicuramente, non finisce qui.