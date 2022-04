BARI - Si è concluso poco fa, nella Basilica di San Nicola, il tradizionale sorteggio dei motopescherecci che porteranno in processione rispettivamente il quadro e la statua del Santo, nell'ambito dei festeggiamenti di maggio, dedicati al patrono della città di Bari. Per il quadro, è stato sorteggiato il motopesca Giovanni Paolo II di Giuseppe Palmieri. La statua, invece, sarà portata dal motopesca "Santos" della famiglia De Giglio. Si tratta di due famiglie che partecipano da sempre a questa estrazione, ritenuta un evento che di fatto apre i festeggiamenti della sagra Nicolaiana di maggio.

Durante la celebrazione eucaristica che ha preceduto il sorteggio, il priore della Basilica, padre Giovanni Distante, ha annunciato ed in seguito ha anche mostrato la donazione di una croce in oro, da parte della famiglia barese Zambetti, come segno di grande devozione nei confronti del vescovo di Mira.

(video Donato Fasano)