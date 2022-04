RUVO - «Piano Terra, un luogo dove fioriscono talenti». E' stato inaugurato ieri a Ruvo di Puglia, in via Martiri delle Foibe lo spazio che è il frutto dell'idea del Comune e dell'intuizione di «PraticaMente Ciofs, il progetto che è risultato vincitore del bando regionale «Luoghi Comuni». Questo, come evidenzia una nota stampa del Ciofs, «ha lo scopo di riqualificare un’area urbana periferica della città attraverso attività che partono dalla condivisione del buon cibo fino ad arrivare alla riscoperta del territorio, delle tradizioni e all’educazione delle prossime generazioni. Ciò che prima era in abbandono, da oggi è uno spazio fruibile, accogliente e multifunzionale» ed è «la somma di tante visioni, stili, sogni ed esperienze».

Per gli allievi e i formatori del CiofsPuglia (partner di progetto), «Piano Terra» sarà in primis «un ristorante didattico, il luogo più adatto per sperimentarsi nell’apprendimento dell’arte culinaria e per mettere in pratica quanto appreso nell’ambito dei corsi di formazione professionale». La risorsa di questo luogo «sono le persone – ha evidenziato il sindaco Pasquale Chieco nel suo intervento –, e questo è un luogo comune, cioè un luogo di tutti, e tutti devono prendersi una piccola parte di responsabilità perché questo luogo funzioni e realizzi i suoi obiettivi».