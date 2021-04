Bari, Palacarrassi chiuso: niente vaccini E arrivano i carabinieri

Bari - Una decina di cittadini in attesa dinanzi al cancello chiuso del Palacarrassi. «In fila da un'ora e poi scopriamo che oggi il palazzetto rimane chiuso», la protesta delle persone che hanno chiamato il 112. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche una pattuglia della polizia locale. Nessun momento di tensione ma grande rabbia tra gli utenti in coda, molti gli anziani, che alla fine sono tornati a casa. «La confusione regna sovrana. Solo in Puglia accadono queste cose», l'amaro commento.