Matteo Salvini a Bari: «Anche in Puglia pronti a fare la storia»

«Anche in Puglia, siamo pronti a fare la Storia»: Matteo Salvini, ha raggiunto lo spazio 7 della Fiera del Levante, gremito, per la manifestazione 'Liberiamo la Puglia'.

Nella sala, da 1400 posti a sedere tutti occupati, ci sono molte persone in piedi. In attesa del leader, i sostenitori della Lega hanno sventolato bandiere, e al grido «Puglia» hanno risposto «libera». Presenti militanti provenienti da tutta la regione, con striscioni di gruppi di Gioia del Colle, Taranto, Andria, Fasano e Carovigno.