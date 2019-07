Gravina: sul volo in mongolfiera scatta la proposta di matrimonio

«Stare con te è come toccare il cielo con un dito, vuoi sposarmi?»: è stata la fatidica domanda che stamattina Marco Fioschi ha proposto alla fidanzata Romina Deodati a bordo di una mongolfiera di quelle che in queste ore, fino a domenica, si stanno alzando in volo sul Parco della Murgia. La partenza è da Madonna della Stella, a Gravina (Ba), e da lì sono partiti Marco e Romina, lei romana, lui salentino, che ha avuto da tempo l'idea di farle questa bella sorpresa. Questa mattina lui l'ha svegliata di buon'ora, e lei si è ritrovata ai piedi della mongolfiera per il volo inaugurale, con una proposta di matrimonio e un anello: una storia davvero romantica, tra il cielo e la bellezza della Murgia, tra le spighe di grano che danzano al vento, paesaggi indimenticabili dove i due hanno progettato il loto futuro.

Si sono conosciuti sul lavoro e hanno già un bambino di 2 anni. Appena hanno toccato terra sono stati accolti da un applauso, circondati dalla magia di questo volo silenzioso sospinto dal vento. L'esperienza è davvero imperdibile, si può volare per tutto il weekend, o alle 6.30 del mattino, o la sera. L'esperienza è davvero imperdibile: si sta nel cestino, con la mongolfiera guidata da un pilota autorizzato Enac, ci si sente sospinti dal vento. Volendo, l'esperienza si incrocia col cammino materano, da Bari a Matera, strada che si vede dall'alto.