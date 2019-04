Bif&st a Bari, ecco i totem con i grandi della kermesse cinematografica

BARI - Tutto pronto per il Bif&st e Bari si prepara ad accogliere la kermesse cinematografica con una serie di cartelloni piazzati davanti al Teatro Petruzzelli: una passerella rossa con totem fotografici che raffigurano i grandi ospiti giunti a Bari negli ultimi anni del festival.

Domani si accenderanno i riflettori sulla decima edizione della mostra del cinema in programma nel capoluogo pugliese dal 27 aprile al 3 maggio con otto giorni all'insegna di anteprime internazionali, masterclass, proiezioni e incontri che rappresentano un appuntamento ormai classico per la città. La grande apertura sarà dedicata al maestro Ennio Morricone. Il premio Oscar riceverà in mattinata le chiavi della città dal sindaco nel corso di una cerimonia in Comune. In serata, invece, ritirerà il Fellini award nel corso dell'inaugurazione al Petruzzelli dove sarà proiettato lo storico film muto 'Napoli Canta, del 1926, musicato dal vivo da un ensemble e l'interpretazione dell'attrice e cantante Lina Sastri. Quasi certa anche la presenza del regista di 'Dogman', Matteo Garrone, premiato dal Bifest.

Nel Politeama vi saranno anche, tra gli ospiti, altri tre premi Oscar come Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani e Gianni Quaranta. Ricco anche il cast delle giornate successive: a Bari, tra gli altri, ci saranno Paola Cortellesi, Giancarlo Giannini, Dario Argento, Roberto Herlitzka, Miriam Leone ed Edoardo Pesce.