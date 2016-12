Gabrielli a Befana poliziotto a Bologna

BOLOGNA, 30 DIC - Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, sarà l'ospite d'eccezione alla Befana del poliziotto 2017 organizzata dal Sap, sindacato autonomo di polizia, e in programma la mattina del 6 gennaio al teatro Antoniano di Bologna. Lo ha reso noto il segretario generale del Sap, Gianni Tonelli. "Il gesto di attenzione del prefetto Gabrielli verso le famiglie dei poliziotti - afferma Tonelli - non è solo un segnale di vicinanza ma l'espressione di un nuovo modo di concepire la gestione della Polizia lontana dalle logiche di 'palazzo' e vicina alle esigenze dei singoli operatori e dei cittadini". Per il segretario del Sap "sarà anche l'occasione per fare il punto su alcune questioni, tra cui le ricadute della nuova emergenza terrorismo, il riordino delle carriere e del contratto di lavoro, la necessità di promuovere un profondo cambiamento di tutto l'apparato della sicurezza per renderlo più adeguato alle nuove esigenze del Paese".