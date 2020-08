Grottaglie, polizia scopre enorme discarica abusiva: 8 denunce

La polizia di Grottaglie (Ta) ha scoperto e sequestrato una vasta area agricola adibita a discarica abusiva ed ha denunciato otto persone, tutte ritenute, a vario titolo, responsabili di gestione illecita di rifiuti pericolosi.

Le indagini sono state avviate in seguito al ritrovamento, nelle campagne di contrada “Paparazio”, a nord di Grottaglie, di un autocarro munito di una gru a “ragno”, usato probabilmente per uno scarico illegale di rifiuti, che era stato abbandonato in tutta fretta poco prima dell’arrivo dei poliziotti, con le chiavi ancora inserite nel nottolino dell’accensione.

Dall’accurata ispezione dell’autocarro, gli investigatori hanno tratto utilissimi spunti investigativi per risalire alla proprietà del mezzo e alla ditta di recupero di materiali ferrosi che lo aveva in uso. Nei giorni successivi al ritrovamento ed al sequestro del mezzo, i poliziotti sono riusciti ad individuare una vasta area agricola, di circa 5000 mq, adibita a discarica abusiva. Nell’area hanno rinvenuto una notevole quantità di materiale plastico, scarti di coperture dei tendoni per la coltivazione dell’uva, tubi di plastica per l’irrigazione dei campi nonché coperture in amianto.

L’intera area è stata, quindi, sottoposta a sequestro mentre sono stati identificati e denunciati i due titolari dell’azienda di smaltimento dei minerali ferrosi e anche i sei proprietari dei terreni dove si estendeva la discarica abusiva, tutti originari di Grottaglie.