Taranto, in casa droga in vasetti di vetro e una serra di marijuana: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un 32enne del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti si sono accorti di un'anomala presenza di giovani, noti per essere assuntori di droghe, e hanno notato che confluivano tutti in un appartamento del centro, presunta piazza di spaccio. Pertanto i poliziotti hanno perquisito uno degli appartamenti e hanno trovato droga chiusa in barattoli ermetici di vetro, 200 euro in banconote di piccolo taglio, e tutto il materiale per il confezionamento. Inoltre nella casa c'era anche una piccola serra destinata alla coltivazione della marijuana.