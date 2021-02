Droga dalla Puglia a Potenza: 9 arresti in Basilicata

Nove ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e sette ai domiciliari, sono in corso di esecuzione da parte della Polizia nell’ambito di un’operazione contro il traffico illecito di droga a Potenza e in altri comuni della provincia. L’operazione, denominata Trilogy2, è coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. La Polizia sta notificando anche altri quattro provvedimenti cautelari (obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria).

Gli investigatori hanno individuato «il canale di rifornimento delle rete di spacciatori, che sono tutti residenti ed operanti a Potenza e in provincia. La droga, infatti - è spiegato in un comunicato diffuso stamani dalla Questura di Potenza - veniva acquistata in provincia di Bari». Gli uomini della Squadra Mobile di Potenza, «coadiuvati dagli operatori del Reparto prevenzione crimine Basilicata e del personale del Commissariato di di Gravina in Puglia (Bari) stanno eseguendo anche numerose perquisizioni con l’ausilio di unità cinofile della Polizia penitenziaria di Trani. Impiegati circa 70 agenti della Polizia di Stato con il supporto aereo di un elicottero del Reparto volo di Napoli».