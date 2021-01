Potenza, protesta ristoratori tra bicchieri di prosecco, musica e ironia

POTENZA - Una «protesta civile», senza infrangere le regole, ma con tanta ironia: è quella messa in atto in serata da Salvatore e Linda, i proprietari di un ristorante al rione Poggio Tre Galli di Potenza. Dopo le 18 hanno deciso di offrire ai clienti prosecco d’asporto, da bere lontano dal locale, «come impone il Dpcm». E in sottofondo hanno scelto di far risuonare la canzone «Cornutone» degli Squallor.

«Il settore - raccontano i due ristoratori - è letteralmente distrutto, ma abbiamo deciso di rispettare le regole anche stasera, perché siamo convinti che solo rispettando le norme ne potremo uscire. Da buoni meridionali, però, lo facciamo con ironia».

Nello scorso mese di ottobre, nei primi giorni dell’entrata in vigore del Dpcm che disponeva la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18, Salvatore e Linda hanno regalato alle famiglie bisognose di Potenza pasti: un’iniziativa che ha raccolto centinaia di adesioni.