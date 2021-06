Bari omaggia Roberto Baggio: all'evento per vedere «Il divin codino» anche il baby-attore che interpreta il campione da piccolo

Sport, moda e streetwear: un connubio che sta sempre più prendendo piede, tanto da far diventare iconici alcuni capi d'abbigliamento e capsule collection. È il caso di quella creata per omaggiare Roberto Baggio in occasione dell'uscita del film Netflix 'Il Divin Codino', diretto dalla barese Letizia Lamartire. Ieri sera, 1 giugno, lo store barese Banana Moon, unico del sud Italia per la vendita esclusiva della collezione firmata Diadora (c'è anche la ricercatissima 'giacca bianca') ha ospitato la visione del film, a cui hanno preso parte - tra gli altri - Vito Luigi Fornarelli, che interpreta Baggio da ragazzino, e Alessandro 'Sgamo' Nuzzo, dj e producer barese, che al termine ha condotto un dibattito su sport, streetwear e su come le maglie dei calciatori siano sempre più rappresentative nell'ambito fashion.