Buon 2021 Gazzetta del Mezzogiorno, gli auguri dei vip per i lettori

Buon 2021 Gazzetta del Mezzogiorno: in un video gli auguri di tutti i vip pugliesi e lucani che si stringono virtualmente ai nostri lettori per iniziare nel modo migliore il nuovo anno che ci aspetta. Da Al Bano ai Boomdabash passando per Dino Abbrescia, Pio e Amedeo e Carmen Lasorella. E ancora Carmela Vincenti, Uccio De Santis, Gegé Telesforo e il campione dei record salentino Massimo Cannoletta: questi e molti altri gli artisti di Puglia e Basilicata che ci hanno e vi hanno dedicato un pensiero. Con l'auspicio che l'anno che verrà sia diverso, in tutti i sensi. Buon Capodanno!