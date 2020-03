Toti e Tata e lo show via Facebook: segui con noi la diretta

BARI - Tutto pronto per lo show di Toti e Tata #nonuscitofuoro. Il duo comico composto da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi ha lanciato l'idea di uno spettacolo in diretta su Facebook per fare compagnia a chi resta a casa durante l'emergenza Coronavirus. Segui sulla pagina Facebook della Gazzetta la loro performance.