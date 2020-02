Il «Virus Corona» diventa una canzone firmata dalla Rimbamband

BARI - In un momento di grande tensione vissuto da tutta l'Italia per l'emergenza da Coronavirus, c'è chi prova a sdrammatizzare la psicosi generale con la musica. È così che nasce il brano «Virus Corona» la canzone firmata dalla Rimbamband, rigorosamente made in Puglia, che ironizza con simpatia su tosse, starnuti, amuchina, caccia alle mascherine e mondo dell'informazione. Il gruppo composto da Nicolò Pantaleo, Raffaello Tullo, Renato Ciardo e Vittorio Bruno. Mentre manca il quinto componente, Francesco Pagliarulo, che al momento si trova a Roma (la band infatti ha scherzato sulla sua assenza, scrivendo che sta in quarantena). La canzone sta facendo il giro del web riscontrando un grande successo: in appena un'ora ci sono 3mila condivisioni, e più di 2600 like. I numeri aumentano di minuto in minuto. Ecco il video.