Due gazze salvate dai vigili del fuoco a Surbo: erano incollate su una trappola per topi

LECCE - Insolito intervento dei Vigili del Fuoco di Lecce i quali, in questo giorno di Pasqua, sono intervenuti nel Comune di Surbo, in via Casalabate, dove due gazze erano rimaste incollate su due mattonelle dove era stata riposta della colla per topi. I poveri volatili sono stati dapprima trasportati presso la sede centrale di viale Grassi dove sono state distaccate dalle mattonelle e trasportate presso il personale specializzato del museo di Calimera.

La Pica Pica, meglio nota come Gazza Ladra, è un uccello rapace appartenente alla famiglia dei corvidi da cui deriva alcune caratteristiche peculiari della specie. E’ riconoscibile per il suo piumaggio lucente bianco e nero con riflessi che, a seconda della luce, possono essere verdi o grigio metallico. In particolare presenta la testa e il dorso neri e la pancia è completamente bianca. Le lunghe ali sono corte, arrotondate e completamente nere ad accezione delle piume esterne che invece sono bianche e che si

notano solo quando è in volo.