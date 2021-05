San Foca, il mare accessibile ai pazienti fragili

Lecce - Si rinnova per il quinto anno la collaborazione fra Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e associazione «2HE Io Posso» nell'ambito del progetto «La terrazza Tutti al mare», il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da Sla, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, realizzato su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno in provincia di Lecce. La presidente di 2HE Giorgia Rollo ha incontrato al Viminale il nuovo Capo della Polizia- Lamberto Giannini.

Si è trattato di un appuntamento informale (il protocollo d’intesa sarà firmato nelle prossime settimane nella Questura di Lecce) durante il quale sono stati ribaditi gli obiettivi perseguiti tutto l’anno dall’associazione 2HE per la realizzazione del progetto solidale nazionale Io Posso e dell'esperienza della «Terrazza» con servizi gratuiti e in piena sicurezza, anche grazie al contributo della Polizia di Stato. Pure quest’anno, infatti, saranno gli atleti delle Fiamme Oro Salvamento e gli agenti della stessa Questura di Lecce in possesso del brevetto a svolgere servizio di assistenza bagnanti per tutto il periodo di apertura della struttura, dal 15 giugno al 15 settembre.