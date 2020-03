Lecce deserta «riempie» il silenzio con l'inno di Mameli

L'iniziativa, inutile dirlo, è nata sul web: gli abitanti di via Giusti a Lecce, strada notoriamente ricca di movida e locali, si sono messi d'accordo e ieri sera alle 20 in punto hanno fatto suonare a tutto volume l'inno di Mameli. Il tutto condiviso in diretta su Facebook, anche con la compagnia dell'abbaiare degli amici a quattro zampe. Un emozionante modo per riempire il silenzio delle strade deserte, per abbracciarsi virtualmente e per gridare, anche a distanza, che Lecce non ha paura, e i suoi cittadini si sentono uniti più che mai. L'invito è aperto a tutto il Paese: da oggi, ogni sera alle 20 in punto, l'Inno di Mameli da risuonare in tutte le città.

(video Facebook Maurizio Sacquegno)