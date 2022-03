Da Fanfani all’«austerity». Il marzo del ‘74 all’insegna delle biciclette

Su La Gazzetta del Mezzogiorno del 20 marzo 1974: in prima pagina le dichiarazioni ottimistiche, rilasciate dal sen. della Democrazia Cristiana Amintore Fanfani, a proposito di un possibile terzo boom economico dopo un periodo di profonde difficoltà economiche, stridono duramente con la realtà concreta che emerge dalle pagine interne.

Austerity, infatti, è una parola che gli italiani hanno imparato a pronunciare già da alcuni mesi: il 2 dicembre 1973 è stata la prima domenica di applicazione dei provvedimenti presi dal Governo per far fronte ad una eccezionale emergenza energetica. Il 6 ottobre 1973, giorno della festività ebraica del Kippur, Egitto e Siria hanno sferrato un attacco coordinato contro Israele, dando inizio alla quarta guerra arabo-israeliana. L’offensiva ha determinato l’embargo delle forniture di petrolio da parte dei paesi arabi verso gli stati filo-israeliani. In Italia e in altri paesi occidentali si avverte presto l’onda d'urto di questa complessa situazione geopolitica: vengono imposte pesanti misure e restrizioni, che incidono sulla vita quotidiana, per contenere i consumi energetici. Seppure per un periodo limitato, aumento dei costi del carburante, divieto di circolazione di mezzi nei giorni festivi, modifiche dei limiti di velocità, riduzione dell’illuminazione pubblica e chiusure anticipate delle attività commerciali sono novità con cui gli italiani sono costretti a confrontarsi.



«Scoprire l’Italia per un turismo meno spendaccione»

Il titolo della Gazzetta non lascia dubbi: come l’inverno appena trascorso, all’insegna dell’austerità dovranno essere anche le vacanze estive, per le quali è più opportuno prevedere di restare nel Paese: viaggi in treno e spostamenti su mezzi pubblici eviteranno «esportazione di denaro e importazione di benzina». D’altra parte, si legge sul quotidiano in quegli anni diretto da Oronzo Valentini, l’incremento della produzione di biciclette dall’anno precedente è stato del 30-40%.



«L’ultimo giorno austero per tutti»

Il 19 marzo 1974 è stata, in effetti, l’ultima giornata festiva di divieti assoluti: entreranno poi in vigore le «targhe alterne», che consentiranno una lenta ripresa della normalità. La città di Foggia ha vissuto, nel giorno di San Giuseppe, un anticipo di primavera e l’austerità è stata allietata dal bel tempo: «Plotoni di ciclisti, schiere di pattinatori, cavalieri al passo, calessini al trotto tirati da pony, tricicli, automobiline a pedali e tanti, tanti, pedoni». E quello che non si è speso in benzina, conclude il cronista, si è speso in zeppole...