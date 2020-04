Ioballodacasa: la Covid 19 non ferma la voglia di ballare: l'idea da Lecce

LECCE - Il Coronavirus non ha fermato la nostra voglia di ballare: nasce da qui l'idea del progetto #ioballoacasa per diffondere un messaggio di positività e solidarietà. L'iniziativa è stata organizzata da XCube3D, un'azienda che si occupa di comunicazione immersiva, arti visive digitali, intrattenimento 4.0 e organizzazione eventi e spettacoli con sede a Lecce e a Milano.

«Abbiamo realizzato questo progetto - spiegano in una nota - con la collaborazione degli artisti del nostro Team, per dare il nostro supporto alla Croce Rossa Italiana e per avere l'opportunità di raccogliere fondi per la Croce Rossa. Il video è stato prodotto interamente per beneficenza e senza alcuno scopo di lucro».