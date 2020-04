Contro la noia da Covid 19, il remake di «Si può dare di più» di una famiglia pugliese

Una canzone nata per gioco per distrarre i bambini dalla noia durante la quarantena da Coronavirus: è l'idea di questa mamma pugliese, Eliana Paradiso, che con l'aiuto di suo figlio Ruggiero di 8 anni ha registrato un video remake della celebre canzone «Si può dare di più» adattandola alla triste situazione che tutti noi stiamo vivendo.

«Molto semplicemente e quasi senza pensarci troppo abbiamo inserito il messaggio di stare a casa, e se proprio bisogna uscire mantenere le distanze di almeno 1 metro. Ma non abbiamo dimenticato i nostri angeli - spiega la donna - in prima linea che combattono ogni giorno instancabilmente per noi...a loro il nostro grazie. La musica fa miracoli e speriamo che questa canzone possa diventare il tormentone per non dimenticare di stare a casa!!! Spero che sia di vostro gradimento! Che Dio ci benedica».