Foggia, omicidio Monopoli: processo con rito abbreviato per i due imputati

FOGGIA - Si celebrerà con rito abbreviato il processo a carico di Francesco Stallone e Michele Verderosa entrambi 28enni foggiani accusati di aver picchiato e ucciso Donato Monopoli il giovane di 25 anni di Cerignola aggredito il 6 ottobre 2018 all’interno di una discoteca che si trova in via Trinitapoli a Foggia. Il giovane è morto dopo sette mesi di agonia all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Verderosa e Stallone sono accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi.



Il Gup del tribunale di Foggia Maria Luisa Bengivenga ha accolto l’istanza presentata dalla difesa che ha chiesto per i due imputati il rito alternativo, che in caso di condanna, dà diritto ad uno sconto di un terzo della pena. Il processo inizierà il prossimo 22 maggio. Nel corso dell’udienza preliminare si sono costituiti parte civile i genitori e i fratelli di Donato Monopoli, unitamente all’altro giovane aggredito in discoteca.

«Abbiamo atteso tre anni questa giornata per dare un pò di pace a Donato e per darla noi stessi - ha commentato il padre del giovane Giuseppe Monopoli - Chiediamo giustizia, non vogliamo altro». Poi l’uomo lancia un appello affinché episodi come quello accaduto a Donato non si ripetano più, «con la violenza non si ottiene nulla. Voglio dire a questi ragazzi di uscire, divertirsi e tornare a casa tranquilli», conclude. (ANSA).