Cerignola, in casa un bazar della droga: oltre 50 kg. Arrestato 50enne

FOGGIA - Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi clandestine e relative munizioni, i poliziotti di Cerignola (Foggia) hanno arrestato un pregiudicato 50enne, Enrico Di Girolamo. Il gip del tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto ed ha disposto per l’indagato la permanenza in carcere. A quanto si apprende i poliziotti, nel corso di una perquisizione compiuta in un locale che si trova nel centro cittadino, nelle disponibilità del 50enne, hanno sequestrato: 1,834 Kg di cocaina, 3,75 Kg di eroina, 45,9 kg di hashish e 40 grammi circa di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento. Inoltre gli agenti, nello stesso locale, hanno trovato e sequestrato due pistole clandestine: una pistola semiautomatica cal.9x21 con matricola abrasa più 32 cartucce dello stesso calibro ed un revolver calibro 357 magnum più 26 cartucce dello stesso calibro. Gli accertamenti sulla sostanza stupefacente hanno consentito di accertare che: dalla cocaina sequestrata si sarebbero potute ricavare quasi 10.000 dosi, dall’eroina circa 3.500 dosi, dall’hashish circa 163.000 dosi, dalla marijuana circa 219 dosi.