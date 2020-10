Cerignola, cocaina in casa e nel garage: arrestato 28enne pregiudicato

Nella mattinata di sabato 3 ottobre la polizia di Cerignola (Fg) ha arrestato A.G., 28enne pregiudicato cerignolano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare gli agenti hanno perquisito la casa dell'uomo, che immediatamente cercava di disfarsi delle 'cipolline' in bagno, ma è stato bloccato. La perquisizione veniva estesa anche ad alcuni box, ubicati all’interno di un autoparco di Cerignola, e a una busta riposta su un seggiolone per bambini. l'uomo l'ha afferrata e ha cercato di scappare spintonando i poliziotti, ma è stato acchiappato: conteneva un grosso quantitativo di cocaina, in parte già diviso in cipolline, nonché numeroso materiale per il confezionamento, rotoli di nastro isolante di diversi colori, bilancini intrisi di polvere bianca, tre forbici e bustine tondeggianti in cellophane bianco. Inoltre è stata trovata la somma di 3595,00 euro in banconote di vario taglio. La sostanza risultava essere del peso complessivo lordo di circa 450 grammi. L'uomo è stato arrestato.