Salvini a Foggia: «Il mio obiettivo? Andare al governo come premier»

FOGGIA - «Conte, Renzi e Di Maio possono scappare dal voto ancora per un pò, ma non possono scappare dagli italiani all’infinito. Prima o poi gli italiani torneranno a scegliere un Parlamento nuovo e noi ci faremo trovare pronti». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, rispondendo ai cronisti sul futuro del Governo. «Il mio obiettivo - ha aggiunto - è di andare al Governo come Presidente del Consiglio. In base a quello che si vede, che si sente, in base anche a quello che dicono i sondaggi - ha concluso - la Lega è il primo partito e il centrodestra è maggioranza».

«Non usiamo il voto dei cittadini e delle regioni per logiche nazionali». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Foggia, al termine del suo tour elettorale in Puglia. «Penso - ha aggiunto Salvini - che questo Governo non stia facendo bene. Penso che la Ministra Azzolini sia il peggior ministro dell’Istruzione della scuola Italiana. Non lego il voto dei pugliesi, dei toscani all’esito del Governo». A Foggia Salvini è stato contestato da una cinquantina di manifestanti che hanno esposto i cartelli «PaDaunia, no grazie».