Alcool etilico sequestrato e donato alla sanità foggiana per produrre disinfettanti: il gesto della GdF

La Guardia di Finanza di Foggia, su autorizzazione del Tribunale e della Procura, ha devoluto gratuitamente all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg) e alla Asl della provincia, 9430 litri di alcool etilico per la produzione di disinfettanti galenici, da utilizzare in ambito sanitario e ospedaliero. Il prodotto proviene da sequestri eseguiti in due distinte operazioni dalle compagnie di Manfredonia e Foggia nell'ambito di contrasto del traffico illecito di prodotti alcolici immessi nel territorio senza assolvere alle imposte dovute (Iva e accise).

Di quest'alcol, 8mila litri andranno all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, parte di un sequestro di 32mila 500 litri di alcol eseguito dalla compagnia di Manfredonia; 1430 litri andranno al servizio farmaceutico della Asl di Foggia.