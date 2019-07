Migranti sicuri in Capitanata: il primo viaggio nei campi sui bus della Regione

Svolta storica in Capitanata per i braccianti agricoli: ieri i primi lavoratori stranieri assunti con contratto sono partiti con il bus della Regione per andare a lavorare nei campi. Una decisione epocale per contrastare le "carrette di morte" che solo un anno fa in provincia di Foggia fecero 16 morti in incidenti stradali. Due aziende hanno assunto i lavoratori, quasi tutti africani, e la Regione finanzia il trasporto con 100mila euro.