Torna «La casa di carta 3», ecco il trailer e il messaggio del Professore

Stavolta i soldi non c'entrano. Stavolta c'è di mezzo la famiglia. Netflix annuncia il trailer ufficiale e le nuove immagini de La casa di carta - Terza parte, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 19 luglio 2019.

«In mare aperto, a bordo di un’imbarcazione, il professore, si rivolge ai compagni: signori siamo in acque internazionali, siamo riusciti a scappare, ma adesso arriva la parte difficile rimanere vivi». Il promo della terza stagione riporta sullo schermo tutti i sopravvissuti della banda alla rapina della Zecca di Madrid che si stanno godendo il meritato riposo, su un’isola paradisiaca. C'è Tokyo che esce dall’acqua in bikini, ma con cintura alla vita, o, Nairobi che balla spensierata, un bacio poi tra Raquel Murillo e il Professore. Ma il video annuncia anche che «La loro vacanza è finita», mentre le immagini rilassanti lasciano spazio allo sbarco di forze militari. E poi è rivoluzione.

Dopo essere scappati con un miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato spagnola, il Professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. L’unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato.

Il cast è composto da Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, µlvaro Morte, érsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores.