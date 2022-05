Calcio, playoff Entella-Foggia: Zeman vuole un regalo dai suoi ragazzi

FOGGIA - Oltre mille tifosi foggiani seguiranno la squadra nella trasferta sul campo dell'Entella, nella sfida di ritorno nel cammino playoff. Un giorno particolare per il tecnico Zdenek Zeman perché coincide con il suo 75esimo compleanno. Si riparte dalla vittoria per 1-0 conquistata dai satanelli nel match di andata. Il tecnico foggiano presenta la partita di domani in programma alle ore 20.30

(video Calcio Foggia 1920)