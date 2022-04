Zeman: «Foggia si giocherà i playoff con l'Avellino dopo la maxi penalizzazione»

FOGGIA - «Posso giocare dall’inizio o subentrare negli ultimi minuti, per me non cambia nulla, quando il mister mi chiama in causa cerco di farmi trovare pronto e penso a sudare la maglia perché per me è un onore giocare con questi colori». Il commento è del centrocampista Vincenzo Garofalo, uomo della «provvidenza» del Foggia che a Francavilla, al 43', ha pareggiato i conti sul 2-2 mantenendo viva la fiamma dei playoff dei rossoneri, ad una giornata dalla fine.

«Sono felicissimo per il gol e per i 7 complessivi raggiunti in questa stagione, merito di Mister Zeman e tutto lo staff che mi aiutano ogni giorno a migliorare» ha dichiarato Garofalo. A rimorchio giungono le dichiarazioni di Zeman dopo il match di ieri: «Sono soddisfatto della prova in generale. La squadra era motivata, anche se in campo ha errato troppo. I playoff? Ci dobbiamo provare l'ultima giornata con l'Avellino, i ragazzi vogliono fare vedere che ci spettano visto che ci mancano i punti col Catania in classifica».

La questione dei playoff da conquistare ricade inevitabilmente sul tema della maxi penalizzazione che il Foggia sta subendo dall'inizio della stagione. Dapprima i 4 punti di penalizzazioni per la violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. Successivamente tale pena è stata ridotta a 2 punti ed una settimana fa, il 9 aprile, alla vigilia del 36° turno la tegola arrivata dalla Figc che, accogliendo giudizialmente la cessazione dell'esercizio provvisorio per il club eteneo varata dal Tribunale di Catania, l'ha escluso dal campionato. La conseguenza è stata pesante per il Foggia, la squadra che più di tutte l'ha patita, avendo vinto i due match con i siciliani, vedendosi sottrarre i sei punti conquistati sul campo. Tali si aggiungono ai due precedenti «federali» e diventano meno otto, da far dire a Zeman che «tutto questo ci danneggia pesantemente e sta a tutte le nostre forze conquistarci i playoff. Se ci aspettiamo che ci ridiano i due punti? Non ci pensiamo» risponde il tecnico boemo.