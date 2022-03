Mignani: «Bari, batti la Vibonese per avvicinare il tuo obiettivo»

Il Bari scenderà in campo domani a Vibo Valentia per la giornata numero 33 del gruppo C della Lega Pro di calcio. Fischio di inizio alle 14.30, stesso orario in cui l'adesso lontana inseguitrice Catanzaro (-10 dai biancorossi) ospiterà una Turris stimolata dalla caccia ai playoff. Nella casa di un Bari lanciatissimo verso la porta diretta della B, alla vigilia del match del «Luigi Razza», sulla carta semplice testa-coda (i calabresi sono con un piede in D, a -49 punti dai pugliesi), il tecnico Michele Mignani carica la motivazione del suo gruppo di cui si dice «orgoglioso» e al quale chiede di fare «bottino pieno per avvicinare ulteriormente il nostro obiettivo».

A parte il Taranto che, a causa di 14 tesserati positivi, giocherà posticipata al 6 aprile la sfida interna col Monopoli, sono questi gli altri impegni per le pugliesi. La Virtus Francavilla, terza della classe a -3 dal Catanzaro secondo, ospita alle 17.30 l'Az Picerno dodicesimo in un derby apulo-lucano. Sfida affascinante sulla carta tra il Foggia di Zeman (settimo) e il Catania (undicesimo) rinfrancato dal cambio di proprietà. Sfida allo «Zaccheria» alle 14.30. Stessa ora di inizio per la trasferta, a Palermo, contro la sesta, da parte del Potenza, terzultimo e affamato di punti. Incontro fondamentale, in chiave salvezza, per la Fidelis Andria, penultima, che in casa dalle 14,30 ospita la Paganese.

IL QUADRO DELLA GIORNATA - Il 33° turno nel gruppo C della Lega Pro: Avellino-Messina, Campobasso-Latina, Catanzaro-Turris, Fidelis Andria-Paganese, Foggia-Catania, Monterosi-Juve Stabia, Potenza-Palermo, Vibonese-Bari, Francavilla-Picerno; Taranto-Monopoli rinviata al 6 aprile alle ore 15.30.

LA CLASSIFICA - Bari 68; Catanzaro 58; Virtus Francavilla, Avellino, Monopoli 55; Palermo 52; Foggia 47; Turris 45; Latina 44; Juve Stabia 42; Catania, Picerno, Monterosi 40; Campobasso 37; Taranto 36; Messina 32; Paganese, Potenza 30; Fidelis Andria 25; Vibonese 19.