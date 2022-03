Taranto e Foggia: un punto che soddisfa entrambi

TARANTO - L'1-1 finale della sfida Taranto-Foggia è visto in modo equo dai due allenatori, che incontrano la stampa a fine match valevole per il 30° turno della serie C di calcio. Così il tecnico del Foggia Zeman: «Mi aspettavo così un Taranto battagliero. Noi non siamo in grado di replicare adeguatamente al loro gioco su lancio lungo. E' stata una partita farraginosa. Credo che il punto finale sia giusto. La mancanza al gol di Ferrante? E' il nostro Lautaro, si è fermato in questo momento, anche se oggi ha avuto un'occasione importante che non ha sfruttato». Dall'altra parte il tecnico del Taranto Laterza, che plaude alla squadra «per il suo atteggiamento battagliero, per aver creduto nella possibile vittoria sino all'ultimo pallone».

Un punto al Foggia che in classifica è nono con 41 punti ed un punto al Taranto che in graduatoria è 14° con 35 punti.

(Fonte Video Taranto Fc 1927)