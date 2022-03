Potenza passa 3-0 dal «fortino» del Latina, il mister esulta

Esulta il Potenza per il colpaccio inflitto in casa del Latina (3-0) nel 30° turno della serie C di calcio. Pasquale Arleo, a fine match, non nasconde la sua soddisfazione: «Oggi avevo chiesto alla squadra una prestazione importante e la squadra me l'ha offerta. Facciamo tre punti importanti su un fortino del campionato, visto che sin qui il Latina in casa aveva costruito il grosso del suo campionato, vincendo nove volte e firmando quattro pareggi. Bene così, perché la mia squadra mi ha ascoltato, soprattutto a fine primo tempo quando ho chiesto di elevare il suo ritmo agonistico».

Nella classifica del gruppo C della serie C il Potenza è attualmente terzultimo con 28 punti.

(Fonte Video Potenza Calcio Official)