Brindisi, GdF sequestra oltre 300kg di droga al porto, arrestato scafista

La Guardia di Finanza ha sequestrato un grosso carico di sostanze stupefacenti al largo delle coste brindisine dopo aver fermato un'imbarcazione a poche miglia dalla scogliera. I finanzieri si sono insospettiti dalla tipologia e la posizione del mezzo, e le dichiarazioni incoerenti dello scafista hanno fatto scattare una perquisizione al porto. A bordo del natante, sotto la plancia di comando, i militari hanno trovato in un vano 186 involucri di cellophane con un totale di 310kg di marijuana e 24kg di hashish, che se immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 4 milioni di euro. Lo scafo, in vetroresina, di circa 5 metri, è stato sequestrato, e lo scafista albanese arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.