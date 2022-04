Bullismo a Barletta, ragazzina picchia una coetanea in strada: il video è virale

BARLETTA - Sta facendo il giro del web in queste ore un video che immortala una ragazzina aggredita in strada e picchiata da una coetanea. Una scena che parla da sola. Le immagini registrate da una terza persona, che qui vi proponiamo, mostrano la ferocia della lite tra le due ragazzine. L'episodio è avvenuto a poche ore dalla tragedia di Giuseppe Tupputi, barista freddato nel suo bar per una birra negata. "Entrambe le vicende hanno come denominatore comune il linguaggio della violenza e la negazione del valore dell’altro come soggetto portatore di diritti”, sottolinea in una nota Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine degli psicologi della regione Puglia. “Siamo dinanzi ad un problema di deformazione educativa che si dipana dal livello macro sociale a quello delle relazioni familiari”.“Quello del bullismo – continua il presidente degli psicologi pugliesi - è un fenomeno che enfatizza i comportamenti di prepotenza e aggressività come unico canale comunicativo e relazionale che ha modificato il naturale comportamento sociale in esibizioni comportamentali esagerate, nelle quali ogni freno inibitorio è carente”.

“Il cyberbullismo rappresenta una delle conseguenze più pericolose presenti nel mondo virtuale – spiega Gesualdo commentando la notizia dell'aggressione tra le due ragazzine a Barletta - un vero e proprio reato, in quanto sfrutta le insicurezze personali e le vulnerabilità delle vittime per causare loro umiliazioni e danni psicologici. Ansie, depressione e, nei casi peggiori gli istinti suicidi, sono le conseguenze psicologiche legate a questo fenomeno. Uno degli errori, del tutto comprensibile, che commette la vittima di cyberbullismo è quello di non parlarne con nessuno, assumendo quindi un atteggiamento passivo che altro non è che linfa vitale per i carnefici”.