Bisceglie, l'odore di marijuana attira i carabinieri: arrestato 24enne

Nascondeva in casa quattro chili e mezzo di droga già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. Per questo i carabinieri di Bisceglie hanno arrestato uno spacciatore 24enne, tradito del forte odore che fuoriusciva dalla porta semichiusa della sua abitazione nel centro storico. I militari, durante un servizio di controllo anti-droga della zona di piazza Castello, nella città vecchia «dove maggiore è lo smercio di sostanze stupefacenti - spiegano - e dove, talvolta, viene riscontrata addirittura la presenza di un sistema di sentinelle che avvertono della presenza di forze dell’ordine», hanno perquisito la casa del 24enne sorprendendolo mentre controllava il contenuto di uno degli involucri con la droga. Sono stati sequestrati complessivamente 4,5 chili di stupefacente di vario genere, prevalentemente marijuana (suddivisa in quasi 500 dosi), quasi un chilogrammo di hashish (confezionata in 9 panetti) e pochi grammi di cocaina (già ripartita in involucri pronta per lo spaccio). Trovati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e più di duemila euro in contanti presumibilmente provento dell’attività illecita.