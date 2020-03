Bat, ospedale Bisceglie diventa centro riferimento per il Coronavirus

L'ospedale di Bisceglie (Bt) diventa centro di riferimento per la gestione dei pazienti positivi o con sospetto di positività al Coronavirus.

Il video-racconto realizzato dalla Asl Bat propone una sintesi di tutte le novità organizzative, dal nuovo Pronto Soccorso alle aree a pressione negativa fino a prospettare ipotesi di organizzazione dei posti letto in grado dedicarne 40 al Coronavirus.

"Abbiamo voluto rappresentare visivamente il risultato di un lavoro di squadra che sta impegnando tutta l'azienda - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt - le immagini servono a dare trasparenza rispetto a quanto stiamo facendo per fronteggiare la cronaca. Siamo partiti da Bisceglie che per la presenza della unità operativa di Malattie Infettive e per le possibilità logistiche che offre, diventa punto di riferimento aziendale".