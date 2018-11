Cibo scaduto e congelato male: sequestri in locali a Bisceglie e Trani

La Guardia Costiera di Bari ha portato a termine un'operazione di controllo di ristoranti e pescherie nel Nordbarese per contrastare gli illeciti legati alla somministrazione di prodotti ittici nei locali. In particolare in un ristorante giapponese di Bisceglie sono stati sequestrati 170kg di alimenti scaduti, scongelati e ricongelati più volte, mentre in una pescheria di Trani sono stati trovati prodotti ittici non tracciabili conservati in un congelatore nel retrobottega.